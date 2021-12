Shovlin bespreekt Saoedische clash: "Max reed midden op de baan"

De Saoedische Grand Prix zat propvol met spraakmakende momenten. Vooral titelrivalen Max Verstappen en Lewis Hamilton vochten een verbeten duel uit waar ze elkaar haast de tent uitvochten. De twee raakten elkaar zelfs op een zeer spraakmakende manier waardoor de strijd alleen maar harder werd.

De twee raakten elkaar nadat Max Verstappen te horen kreeg dat hij Hamilton erlangs moest laten. Verstappen had namelijk aan het begin van de ronde de bocht afgesneden en dus moest hij de plek teruggeven. De Nederlander remde af maar Hamilton was zich hiervan niet bewust en raakte zijn rivaal.

Midden op de baan

Mercedes-kopstuk Andrew Shovlin kijkt nog even terug op het hele gebeuren. Bij Motorsport.com verklaart hij de situatie: "We hadden te weinig tijd om het aan Lewis te vertellen. Hij verwachtte het gewoon niet. Op de onboards van Lewis is het probleem te zien. Max reed namelijk midden op de baan."

Remdruk

Volgens Shovlin wist Hamilton niet wat Verstappen ging doen. Hij verduidelijkt de boel: "Hij wist niet of Max naar links of naar rechts ging bewegen. Max bleef echter in het midden rijden en drukte op de rem. Toen dat gebeurde had Lewis een remdruk van 50 bar. Achteraf bleek dat dit maximaal nodig was om te vermijden dat hij tegen Max reed. Dat was echt alles wat hij kon doen."