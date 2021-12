Herbert geniet met volle teugen van titelstrijd: "Het zijn deze gladiatoren die er echt voor gaan

Het Formule 1-circus kan niet even rustig op adem komen na de spectaculaire Saoedische Grand Prix. Aankomend weekend staat immers de laatste en beslissende Grand Prix in Abu Dhabi op het programma. Titelrivalen Max Verstappen en Lewis Hamilton zullen hier hun titanengevecht beslissen.

Afgelopen weekend gingen ze in Jeddah heel erg ver in hun bizar spannende strijd. De twee hadden het voortdurend met elkaar aan de stok en raakten elkaar in de 37ste ronde. Verstappen remde hard af om Hamilton erlangs te laten maar de Brit zag dit niet en raakte zijn rivaal.

Episch

Oud-coureur en analist Johnny Herbert genoot van het megaduel. Bij het Sky Sports News keek hij terug: "Dit is al het hele seizoen enorm episch. Al het gehele seizoen neemt het elke keer weer een andere wending. We hebben het er nu over dat we naar de laatste race gaan en we hebben al wendingen gezien voordat we naar Abu Dhabi gaan."

Gladiatoren

De Britse analist kijkt reikhalzend naar de aankomende seizoensontknoping. Hij durft geen voorspelling te doen: "Ik weet zeker dat er nog een bijzondere wending komt op een circuit dat de coureurs al kennen, al kennen ze het niet helemaal wat er zijn wat aanpassingen gedaan. Maar ik weet nog steeds niet wie er wint als ze de geblokte vlag passeren. Dit omdat het zo spannend is, het is briljant. Het zijn deze twee gladiatoren die er echt voor gaan."