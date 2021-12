Hamilton sarcastisch naar Verstappen: "Dat geldt natuurlijk niet voor één van ons"

De Saoedische Grand Prix is het meest absurde hoofdstuk in de titelstrijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton. De twee titelrivalen vochten elkaar de tent uit en bestreden elkaar op de baan, over de boordradio en in interviews. Het is wel duidelijk dat het titelduel nu op scherp staat.

Hamilton en Verstappen vochten bijna de gehele race een verbeten duel uit om de koppositie. In ronde 37 maakten ze het helemaal bont. Ze gingen wijd in de eerste bocht en Verstappen haalde daar voordeel uit. Hij moest zijn plek aan Hamilton geven maar dat moment verliep zo rommelig dat de Brit op de Red Bull klapte.

Witte lijnen

Hamilton won uiteindelijk de race en was achteraf zeer fel voor zijn doen. Op de persconferentie voor de top drie spreekt hij zich uit: "Ik denk niet dat we onze manier van racen hebben veranderd. Ik denk dat we meerdere incidenten hebben gezien dit jaar ,zelfs in Brazilië, waar werd verwacht van ons dat we binnen de witte lijnen bleven racen. Maar vanuit de stewards waren de regels niet duidelijk, dat zoiets niet mag."

Welbekend

De regerend wereldkampioen sloot zijn betoog af met een gemeende sneer in de richting van zijn concurrent Verstappen. Hij is duidelijk: "Zoals ik het begrijp mag ik niet inhalen, van de baan gaan en mijn positie vasthouden. Ik denk dat dit welbekend is onder alle coureurs maar het geldt natuurlijk niet voor één van ons, vermoed ik."