Horner deelt extra sneer uit naar wedstrijdleiding: "Gevoel dat de sport Whiting miste"

Lewis Hamilton won de chaotische Grand Prix van Saoedi-Arabië. De Britse Mercedes-coureur vocht een verbeten duel met titelrivaal Max Verstappen uit. Het duel was zo fel dat de twee elkaar buiten de baan drongen en elkaar zelfs raakten bij een bizar moment in de laatste bocht.

Verstappen kreeg de schuld van beide momenten. Hij kreeg een vijf seconden straf voor het moment in de eerste bocht ,waar beide coureurs van de baan raakten, en een tien seconden straf voor het afremmen waardoor Hamilton hem van achteren raakte. Het waren niet de enige discutabele beslissingen van de wedstrijdleiding en dat zorgt voor veel woede.

Whiting

Vooral bij Verstappens team Red Bull Racing zijn ze pislink. Praktische elke beslissing pakte in hun nadeel uit. Teambaas Christian Horner haalt dan ook fel uit naar race director Michael Masi. Hij wordt geciteerd door RaceFans: “Ik heb het gevoel dat de sport vandaag Charlie Whiting miste. Het spijt mij dat ik het moet zeggen maar met de ervaring die hij had.... Het is gewoon heel frustrerend.”

Herstart

Voor de eerste herstart was Verstappen zeer boos op zijn rivaal Hamilton. De Brit moest de herstart als tweede aanvangen achter Verstappen. De Red Bull-coureur reed gewoon naar de grid maar Hamilton liet een groot gat vallen om zijn banden op te warmen. Verstappen was woest want een coureur mag geen gat van tien autolengtes laten vallen in een formatieronde. Het was echter geen formatieronde dus dit ging hier niet op.

Horner is helemaal klaar met deze onduidelijke regels. Hij is er heel erg duidelijk over: “Ik denk dat ik al te lang roep dat deze sport te veel regels heeft. Ik dacht dat er regels waren over tien autolengtes afstand houden maar blijkbaar is een formatieronde geen formatieronde als het een herstart is. Ik heb het gevoel dat er teveel regels zijn.”