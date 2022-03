Formule 1 herdenkt Charlie Whiting op sterfdag

Het is vandaag precies drie jaar geleden dat wedstrijdleider Charlie Whiting onverwachts overleed. De Brit was jarenlang een vertrouwd gezicht in de Formule 1-wereld en hij werd enorm gerespecteerd door de coureurs. Aan de vooravond van de Australische Grand Prix in 2019 overleed hij op zijn hotelkamer.

Drie jaar na zijn verdrietige overlijden herdenkt de Formule 1 het icoon. Op social media staat de sport uitgebreid stil bij het overlijden van de voorganger van Michael Masi. Op de sociale media schrijft de sport: "Ter herinnering aan een gepassioneerde, toegewijde en enorm gemist karakter in de paddock."

Remembering a passionate, dedicated, and dearly-missed character of the paddock



Three years on, and Charlie Whiting's enormous contribution to F1 is still felt#F1 pic.twitter.com/vRo1DIWNmV