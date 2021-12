Horner fel tegen de wedstrijdleiding: "Bij race control hadden ze ook wat moeite"

De Saoedische Grand Prix was een bizar spektakelstuk. Titelrivalen Max Verstappen en Lewis Hamilton kwamen met elkaar in aanraking en zorgden voor een extra lading controverse. Ook Red Bull-teambaas Christian Horner was compleet de draad kwijt en moest veel moeilijke beslissingen nemen.

Na de enorm bizarre race verscheen Horner voor de camera's van het Britse Sky Sports: "Deze race was enorm lastig te managen. Bij race control hadden ze er ook de nodige moeite mee. Met al die debri, Virtual Safety Cars, herstarts en ook nog eens safety cars. Ik denk dat we hard zijn aangepakt met die vijf seconden straf."

Ook de chaos omtrent de tweede herstart zorgde voor veel onduidelijkheid. Horner neemt men mee naar dit moment: "Er was een driftig gesprek over en Michael was onvermurwbaar op dat moment. Hij meldde ons dat we de plek moesten opgeven en anders kregen we een grotere straf. Dus we vertelden race control dat we de positie maar gingen opgeven."