Breaking: Red Bull toch niet in protest tegen uitblijven straf Hamilton

Red Bull Racing heeft zijn keutel ingetrokken. Het team van Max Verstappen heeft besloten om toch niet in protest te gaan tegen het uitblijven van een straf van Lewis Hamilton. De Oostenrijkse formatie was eerder op de dag nog furieus omdat Hamilton geen straf kreeg na het negeren van dubbele gele vlaggen.

Eerder op de avond was teamadviseur Helmut Marko nog furieus dat Hamilton geen straf kreeg. De Brit zou gele vlaggen hebben genegeerd in de derde vrije training maar de stewards deelde geen straf uit. Max Verstappen kreeg voor een vergelijkbaar euvel wel gridstraf in Qatar dus Red Bull was boos.

Maar Red Bull komt terug van die beslissing. Waar er eerder stoere taal van Helmut Marko was, is er nu bezinning. Meerdere media melden dat Red Bull het er toch bij laat. Dit betekent dat de stewards geen nachtdienst hoeven te draaien en de strijd morgen op het asfalt wordt beslist.