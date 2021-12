Marko haalt zijn schouders op: "Dat is ook Max. Hij riskeert alles."

De kwalificatie in Saoedi-Arabië leek in de handen van Red Bull Racing te vallen. Max Verstappen was bezig met een knetterend rondje en leek op weg naar een prachtige pole position. Maar in de laatste bocht ging alles mis en raakte Verstappen de muur.

Teamadviseur Helmut Marko baalde vanzelfsprekend als een stekker. De Oostenrijker zag zijn kopman de muur raken. Door de crash bestaat er de kans dat Verstappen van versnellingsbak te wisselen. De bak kan immers beschadigd zijn geraakt bij de klap. Maar Marko maakt zich er niet zo heel erg druk over.

Marko keek terug op de crash bij de Duitse tak van Sky Sports. "We lagen viertiende voor. Toen blokkeerde het linker voorwiel en het kwam er niet uit. Het is jammer maar het kan gebeuren. Misschien moesten de engineers tegen hem zeggen dat hij viertienden voor lag en geen risico's meer moest nemen. Maar goed, dat is ook Max. Hij riskeert altijd alles."