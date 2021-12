Hamilton over Verstappen: "Nooit denken dat je hem al te pakken hebt"

Lewis Hamilton gaat er niet vanuit dat hij Max Verstappen en Red Bull Racing al in de tang heeft en gelooft ook niet dat het goed is om te vroeg te juichen. De Mercedes-coureur volgt de Nederlander met acht punten op de teller in het kampioenschap met nog maar twee races te gaan in het seizoen van 2021, maar het momentum ligt heel erg bij hemzelf en zijn team.

Heropleving Verstappen

Ze waren de afgelopen tijd gewoon te sterk voor Verstappen en Red Bull, waarbij de zevenvoudig wereldkampioen de laatste twee races won en comfortabel sneller was dan wie dan ook. Desondanks neemt hij niets als vanzelfsprekend aan en is hij voorbereid op een heropleving van de Nederlander, hoewel hij vindt dat zijn team de sterkste is.

In gesprek met SkySports zegt Hamilton: "Ik denk niet dat het goed is om aan te nemen dat je tegenstander op het hakblok ligt en je hem al te grazen hebt. Ze komen elke race keer op keer sterk terug, dus we moeten ervan uitgaan dat ze dit weekend sterk terugkomen en we moeten alles geven. Dus dat is wat we hebben gedaan. We hebben ons zo goed mogelijk voorbereid op dit nieuwe circuit en ik geloof echt dat we het beste team zijn."

Slapeloze nachten

Hoewel Hamilton op jacht is naar misschien zijn grootste prestatie ooit (acht wereldtitels), zegt hij dat hij meer ontspannen is dan ooit. "Aan de andere kant ben ik meer ontspannen dan ik ooit ben geweest. Ik denk omdat ik er al heel lang ben. Het is niet mijn eerste keer dat ik strijd om het kampioenschap. Ik herinner me hoe het was met mijn eerste kampioenschap, en zelfs mijn tweede en bij de derde slapeloze nachten had en al die dingen."

“Ik ben rustiger en relaxter dan ooit tevoren. Ik weet dat ik het verleden niet kan veranderen, het enige wat ik kan doen is me zo goed mogelijk voorbereiden. Ik weet honderd procent dat ik het voor elkaar kan krijgen."