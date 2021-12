Breaking: Red Bull in beroep tegen uitblijven straf Hamilton

Red Bull Racing is het er niet mee eens dat Lewis Hamilton geen straf krijgt voor zijn acties in de derde vrije training. Helmut Marko heeft aangegeven dat het team het er niet mee eens is en in beroep gaat bij de stewards. Hamilton moest op het matje komen na het negeren van een dubbele gele vlag.

De stewards besloten dat Hamilton niets verkeerds had gedaan en de Britse Mercedes-coureur kwam er goed vanaf. Hij kreeg geen penalty en dat schoot in het verkeerde keelgat bij Red Bull Racing. Max Verstappen bevond zich in Qatar immers in exact dezelfde situatie en kreeg daar een penalty.

Teamadviseur Marko is furieus. Na de kwalificatie meldde hij zich bij het Oostenrijkse ServusTV: "We hebben beroep aangetekend tegen dit besluit. Ik Qatar kreeg Max vijf plaatsen straf. Hier is plotseling geel geen geel meer. Dit is weer anders geïnterpreteerd. Het kan niet zo verder gaan dat men dit elke keer anders interpreteert."