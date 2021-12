Frustraties en onzekerheid bij Horner: "Dit zou de beste ronde van het jaar zijn geweest van Max"

De schijnwerpers staan vol op Max Verstappen en Lewis Hamilton, die in de finale zijn beland van de strijd om het kampioenschap. De Nederlander en de Brit streden ook vandaag om de pole position. De Mercedes-coureur had de pole in handen, op het moment dat de Red Bull Racing-coureur enkele tienden sneller was maar in de laatste bocht crashte.

Dat zorgde voor grote teleurstelling in de pitbox van Red Bull, en er is bezorgdheid over de versnellingsbak van Verstappen of die niet beschadigd is.

Frustraties

Red Bull-teambaas Christian Horner zei tegen Sky F1: "Die ronde van Max zag eruit als de beste ronde van het jaar van hem, maar het is doodzonde. Hij blokkeerde bij het ingaan van de laatste bocht, probeerde het momentum te houden omdat hij op zijn dashboard zag dat hij 4 tienden sneller was dan Hamilton. Helaas had hij niet meer asfalt en tikte de muur aan. Het is erg wreed wat er gebeurd is maar laten we hopen dat de versnellingsbak niet kapot is."

"Hopelijk kan Max morgen weer mooie dingen laten zien. Hij zal nu gefrustreerd zijn en hij weet dat dit een zeer goede ronde was. Hij moet dit achter zich laten want in de race kan er altijd van alles gebeuren. We gaan nu de wagen terughalen naar de pitbox en kijken of de versnellingsbak kan blijven zitten, want een gridstraf zou in dit geval erg grof en onmenselijk zijn."