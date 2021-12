Bottas is goud waard voor Mercedes en kwalificeert zich als tweede: "Ik genoot ervan"

Valtteri Bottas bewees zijn team een dienst in de Saoedische kwalificatie. De Finse Mercedes-coureur wist de ongelukkige Max Verstappen achter zich te houden en kwalificeerde zich knap als tweede naast zijn dolenthousiaste teamgenoot Lewis Hamilton. Het was een flinke opsteker voor Bottas nadat hij meerder problemen kende op de zaterdag.

Aan het einde van het eerste kwalificatiedeel meldde Bottas zich in paniek op de boordradio. Er was iets aan de hand met de motor volgens de Fin en hij viel zelfs stil in de pitlane.

Genieten

Na afloop verscheen een zeer opgeluchte Bottas voor de microfoon van interviewer van dienst Paul di Resta: "Het was een belangrijke kwalificatie voor mij vandaag. Ik had problemen in VT3 en we moesten een motor vervangen. De jongens waren net voor de kwalificatie klaar en de auto werkte naar behoren. Die laatste ronde was op de limiet en ik genoot ervan."

Overwinning

Bottas droomt van het eremetaal maar hij weet dat hij het team moet helpen. De goudeerlijke Fin sprak zich uit: "Tuurlijk wil ik een overwinning maar we moeten ons focussen op de constructeurs en Lewis vecht voor de titel. Dus ik zal nog steeds mijn best doen en alles geven, maar ik ga er ook van genieten."