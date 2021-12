Gasly vol vertrouwen na super-vrijdag: "Je krijgt hier een enorme adrenaline kick"

Pierre Gasly kende een goede vrijdag in Saoedi-Arabië. De Franse AlphaTauri-coureur was in allebei vooraan te vinden en reed in de tweede training zelfs de derde tijd waardoor hij sneller was dan Max Verstappen. Vanzelfsprekend was hij na afloop een hele blij man.

Gasly blikt maar wat graag terug op zijn vrijdag. Hij doet dat in een persbericht van zijn team: "Ik geniet echt van rijden op dit circuit. De bochten zijn prachtig en je krijgt een enorme adrenaline kick als je naar buiten gaat. De hele dag was fantastisch voor ons en ik was echt heel erg blij met de pace vandaag."

Hij gaat dan ook met het volste vertrouwen naar dag van morgen, de kwalificatie-dag. "We weten dat we het op zaterdag vaak wel goed doen. Dus ik ben vol vertrouwen voor morgen. Ik denk dat we ons nog steeds kunnen verbeteren. Ik voel mij nog niet zo goed over de long runs dus we hebben nog wat werk te doen in aanloop naar de race op zondag."