Verstappen heeft een topdag: "Genoten van het opwindende circuit"

Max Verstappen kreeg in Jeddah te maken met een snelle Lewis Hamilton. Zijn titelrivaal was in allebei de vrije trainingen de snelste en de Nederlander moest genoegen nemen met een tweede en een vierde tijd. Maar net als bij de andere Red Bull-werknemers heerste er bij hem louter positiviteit.

Het bloedsnelle Saoedische stratencircuit maakte veel indruk op de coureurs. Ook Verstappen deelde die mening. Op zijn site kijkt hij terug op zijn eerste ervaringen op het circuit: "Ik heb echt genoten vandaag. Ik heb echt genoten van het zeer opwindende circuit."

Really enjoyed the exciting Jeddah track today. We had a good start of the weekend, but there is still plenty to be learned #KeepPushing 🇸🇦 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/IcpKffEBSZ