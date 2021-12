Norris laat Engeland achter zich en gaat in Monaco wonen

Lando Norris is inmiddels bezig om een gevestigde naam te worden in de Formule 1. De jonge Britse McLaren-coureur rijdt een puik seizoen en staat momenteel op een keurige vijfde plaats in de WK-stand. Hij is dan ook van mening dat hij toe is aan een volgende stap in zijn carrière.

Norris heeft namelijk besloten om een redelijk gebruikelijke move te maken. Hij gaat namelijk verhuizen. Hij laat het vertrouwde Engeland achter zich en gaat wonen in Monaco. In het prinsendom komt hij veel van zijn collega's tegen die daar al jaren resideren.

Niet makkelijk

Norris is niet te beroerd om even te reageren op zijn move. Bij Autosport spreekt hij zich uit: "Ik hou van Engeland. Het is nog steeds de plek waar ik het liefste ben. Mijn familie en vrienden wonen daar. Ik heb het al vaker gezegd maar lol en genot ,en genieten van wat ik doe, hebben de prioriteit over het maken van dit soort beslissingen. Dus het was geen makkelijke beslissing. Ik denk er al jaren over na."

Say hello to my new home! The place isn't finished yet but I'll be living here in Monaco when I'm not in the factory or at the track next year.



I get the keys at the end of next month so will hopefully be moving in soon. Really excited for this next chapter! pic.twitter.com/rsYCcbXXls — Lando Norris (@LandoNorris) November 30, 2021

Geld

De McLaren-coureur loopt niet weg voor het feit dat Monaco financieel gezien veel gunstiger is dan Engeland. Hij is zich ervan bewust: "Natuurlijk begrijp ik dat er wat kritiek gaat komen. Maar mensen doen veel dingen in hun leven voor geld. Dit is er eentje van."