Onboard- beelden vernieuwd Yas Marina verschenen

Volgend weekend staat de seizoensafsluiter in Abu Dhabi op het programma. De race op het Yas Marina circuit zal naar alle waarschijnlijkheid het decor gaan vormen van de ontknoping van het spannende kampioensduel tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton. Dat zullen ze wel doen op een vernieuwd circuit.

De baan in Abu Dhabi is namelijk flink onderhanden genomen de afgelopen maanden. Dit is gedaan met het idee om inhalen makkelijker te maken en daarvoor heeft het circuit een ware metamorfose ondergaan. Bochten zijn veranderd, verwijderd of hebben een compleet nieuwe vorm gekregen.

First on-board laps from the new Yas Marina circuit are here.



Thoughts. #F1 pic.twitter.com/XdxmsvxPpa — Varun (@swiftsambi) November 30, 2021

Nu zijn er online onboard-beelden verschenen van een rondje over het vernieuwde Yas Marina circuit. Het is overduidelijk dat de baan nu veel sneller is dan voorheen.