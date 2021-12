Ook Ocon vol lof over Piastri: "Kwestie van tijd voordat hij hier op de grid staat"

De jonge Australiër Oscar Piastri maakt veel indruk in de Formule 2. Toch heeft het toptalent voor 2022 geen zitje gevonden bij een Formule 1-team. Wel zal hij aankomend seizoen als derde coureur bij het team van Alpine gaan fungeren. Ze hebben in ieder geval veel vertrouwen in Piastri.

Alpine-coureur Esteban Ocon is heel erg blij met de komst van Piastri. Tegenover Motorsport.com is hij lovend en meelevend: "Ik heb redelijk wat jaren aan de zijlijn gestaan. Ik denk dat het een kwestie van tijd is voordat Oscar zelf op de grid staat. Hij heeft zeer veel talent en heeft tot nu toe alle mogelijke titels behaald."

Ocon is ervaringsdeskundige als het gaat om een jaartje aan de zijlijn staan. Maar in dit geval denkt de Fransman dat Piastri er veel van kan gaan leren: "Natuurlijk is het voor coureurs nooit fijn. Maar voor hem is het in deze situatie heel erg fijn dat hij kan zien hoe alles werkt."