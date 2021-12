Gasly verwacht lastig weekend: "Nieuwe ondergrond is een uitdaging"

Aankomend weekend staat voor het eerst in de geschiedenis de Grand Prix van Saoedi-Arabië op de kalender. Dat betekent dat geen enkele coureur ooit op het Jeddah Corniche Circuit heeft gereden. Dat zou ook heel bijzonder zijn want de baan is nog maar net af.

Ook Pierre Gasly zal zijn debuut maken op de hagelnieuwe baan. In een persbericht van zijn team AlphaTauri kijkt hij vooruit: "Afgaand van wat ik op de simulator heb gezien zal het heel erg snel zijn. Er zijn veel snelle bochten, sommige zijn zelfs blinden bochten. Ik denk dat het vanuit het oogpunt van de coureur heel moeilijk gaat worden en de gloednieuwe ondergrond is ook een uitdaging."

De Fransman weet dat het nieuwe asfalt voor weinig grip gaat zorgen. Hij is niet te beroerd om nog maar eens uit te leggen waarom dat het geval is: "Er hebben hier nog geen auto's gereden. Er zal geen rubber liggen en er zal nog wel wat olie uit het asfalt komen. Dat is normaal op een nieuwe baan."