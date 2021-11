Formule 1 'hot' in China: "Interesse voor een tweede Grand Prix"

De Formule 1 is hard bezig om aan populariteit te winnen in landen waar ze in een grijs verleden nooit voet aan de grond kregen. Momenteel zijn ze hard bezig met zieltjes winnen in China. De koningsklasse van de autosport zal er naar verwachting alleen maar populairder worden.

Aankomend seizoen staat er immers voor het eerst in de geschiedenis van de sport een Chinese coureur op de stratgrid. Guanyu Zhou heeft immers een contract getekend bij het team van Alfa Romeo en in 2022 zijn kunsten gaan vertonen aan het grote publiek.

Pandemie

Op een race voor eigen publiek moet hij echter nog eventjes wachten. De Chinese Grand Prix ontbreekt op de kalender voor 2022. De COVID-pandemie zorgt ervoor dat dit nog niet mogelijk is. Maar dat betekent niet dat er geen interesse is vanuit het land.

Interesse

Formule 1-CEO Stefano Domenicali onthult namelijk dat er mogelijkheden zijn. Tegenover The Race spreekt hij zich uit: "Ik kan je vertellen dat we al interesse hebben ontvangen van een andere stad voor een tweede Grand Prix in het land."