Het kampioenschap van 2021 is een van de spannendste uit de historie. Met nog twee wedstrijden voor de boeg is het verschil tussen de twee titelkemphanen Max Verstappen en Lewis Hamilton maar 8 punten, terwijl er nog 52 punten te verdienen zijn.

In het verleden waren er meerdere puntensystemen. De vraag is: had dat voor Verstappen of Hamilton veel uitgemaakt? GPToday.net heeft de resultaten van beide coureurs door de puntentijdmachine gehaald.



Daarbij hebben we de volgende zaken niet meegerekend:- snelste rondes (tot nu hebben Hamilton en Verstappen evenveel)- wegstrepen van slechte resultaten, wat gebruikelijk was tot en met 1990 (in 1950 telde bijvoorbeeld vier van de zeven races)- punten sprintraces zijn niet meegeteld, omdat die in het verleden nog niet bestonden

1950-1960

Puntentelling: 8-6-4-3-2

Verstappen: 116, Hamilton: 107



De Nederlander heeft een versprong van 9 punten met in totaal 16) punten nog te behalen (tot 1959 zelfs 18 door snelste ronde). Twee keer een derde plaats zou voldoende zijn voor de Red Bull-coureur. Als de snelste ronde zou meetellen was twee keer een tweede plaats genoeg.



1961-1990

Puntentelling: 9-6-4-3-2-1



Verstappen: 125, Hamilton: 114



De overwinningen telden zwaarder meer (een extra punt dan voor 1961). Twee derde plaatsen voor Verstappen zou voldoende zijn geweest voor de wereldtitel.



1991-2002

Puntentelling: 10-6-4-3-2-1



Verstappen: 134, Hamilton 121



Opnieuw gaf de FIA meer waarde aan een overwinning, maar ook in deze situaties moet Verstappen twee keer derde worden om gekroond te worden als wereldkampioen.



2003-2009

Puntentelling: 10-8-6-4-3-2-1



Verstappen: 150, Hamilton: 143



Met deze puntenverdeling is de zevenvoudig wereldkampioen iets meer in het voordeel, maar Verstappen heeft hierin ook genoeg aan twee tweede plaatsen.



Conclusie

In het huidige puntensysteem is Hamilton in het voordeel. Ongeacht wat Verstappen doet, is de Brit met twee zeges wereldkampioen. Maar waren de punten op een andere manier verdeeld - zoals in het verleden, dan had Verstappen het meer in eigen hand gehad.