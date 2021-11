Rossi ziet race met Norris in toekomst wel zitten

Valentino Rossi, die in 2021 afscheid nam van de MotoGP, ziet het aanbod van Formule 1-coureur Lando Norris om samen te racen wel zitten. “Voor mij zou het fantastisch zijn omdat Lando zo snel is. Ik zal in auto's racen en als ik een race met Lando kan doen, zal het voor mij een groot, groot genoegen zijn'', zei de meervoudig wereldkampioen tegen Motorsport.com.

Norris is vanaf zijn jeugd al fan van de voormalig motorcoureur. Ze ontmoetten elkaar voor het eerst op Silverstone in 2019 en hebben een vriendschappelijke relatie opgebouwd. "Ik heb altijd contact met Lando omdat hij vanaf het begin mijn fan is. Hij maakte een speciale helm zoals de mijne in Monza. Ik volg hem veel omdat ik hem een ​​geweldig talent vind en hij is ook nog eens erg jong, hij is een leuke vent."