Hamilton vreest corona besmetting: "Ik houd mijn adem in als er veel mensen zijn"

Max Verstappen en Lewis Hamilton zijn nog steeds in een zeer fel duel om de wereldtitel verwikkeld. De twee kemphanen hebben elk puntje hardnodig en in tijden van een pandemie komt daar nog een zorg bij. Een race missen door een COVID-besmetting zou in deze fase namelijk héél slecht uitkomen.

Hamilton weet hoe het is om tegen een positieve coronatest aan te lopen. De regerend wereldkampioen miste vorig jaar de Grand Prix van Sakhir door een coronabesmetting. De Brit ondervond hoe geniepig het virus kan zijn en had daarna nog geruime tijd last van naweeën van zijn besmetting.

Thuis

Nog steeds vreest Hamilton een positieve test. Hij let dan ook heel erg goed op. In gesprek met Auto, Motor und Sport legt hij het uit: "Ik zit nog steeds thuis maar door de ervaringen van vorig jaar kunnen we dit nu een beetje beter managen."

Sociaal contact

Hamilton heeft zijn manier van leven dan ook aangepast om een nieuwe besmetting te voorkomen. "Mijn manier van omgaan met sociaal contact is nu ook heel anders dan in het verleden. Nu houd ik van iedereen afstand en ik houd mijn adem altijd in als er veel mensen om mij heen zijn."