Alonso voelde zich ongemakkelijk op het podium: "Ik wilde niet teveel opvallen"

In Qatar mocht Fernando Alonso voor het eerst sinds 2014 weer naar het podium. De ervaren Spaanse Alpine-coureur reed een geweldige race en hield de jagende Sergio Perez knap achter zich. Hij deelde het podium met titelkandidaten Max Verstappen en Lewis Hamilton.

De tweevoudig wereldkampioen straalde van oor tot oor op het podium in Qatar. Tot de vreugde van veel fans kon de Spanjaard eindelijk weer juichen. Na enkele magere jaren bij McLaren en enkele uitstapjes buiten de koningsklasse van de autosport was hij weer terug op het oude nest.

Raar podium

Desondanks voelde Alonso zich vrij ongemakkelijk op het podium. Tegenover de Spaanse krant Marca sprak hij zich uit: "Het was een raar podium voor mij. Ik wist niet precies wat ik moest doen. Deze twee coureurs voeren oorlog en ik wilde niet teveel opvallen."

Vreemd

Toch was het podium niet anders dan andere keren voor de tweevoudig wereldkampioen: "Ik ga je niet vertellen dat het een podium was die vergelijkbaar was met andere podiumplaatsen met meer belang. Ik ben heel erg blij. Maar ik kan hem niet vergelijken met anderen, vooral niet met de overwinningen. Het is belangrijk maar het voelde toch een beetje vreemd."