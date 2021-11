Gasly maakt indruk op Tost: "Hij heeft grote stappen gezet op technisch gebied"

Pierre Gasly liet in de kwalificatie in Qatar maar weer eens zien wat hij allemaal in zijn mars heeft. De Franse AlphaTauri-coureur kwalificeerde zich knap als vierde en startte de race zelfs als tweede na straffen van anderen. Gasly laat daarnaast over het algemeen een prima indruk achter.

Gasly staat momenteel negende in de WK-stand en heeft tot nu toe 92 punten bij elkaar gereden. Hij is vrijwel altijd sneller dan zijn teamgenoot Yuki Tsunoda en met zijn prima resultaten maakt hij indruk op zijn team. Zijn teambaas Franz Tost barst van de complimenten.

Technische kant

De Oostenrijker deelt zijn mooie woorden met Motorsport-Total. Hij ziet vooral dat Gasly groeit op verschillende vlakken: "Als je het vergelijkt met het begin van het seizoen en nu, dan kan je zeggen dat hij een grote stap heeft gezet op het gebied van het begrijpen van de technische kant van de auto."

Gasly is daarnaast ook hard nodig voor het Italiaanse team. De renstal is namelijk in een ferme strijd verwikkeld met het team van Alpine. Tost spreekt zijn zorgen uit: "We hebben twee fantastische coureurs en het team doet het super goed. Maar je weet nooit wat er gaat gebeuren. Alpine heeft zoveel punten gescoord in Hongarije en Qatar. Alles kan dus nog veranderen."