Shovlin legt gebruik 'raket' uit: "Op laatste twee circuits grootst mogelijke hoeveelheid power"

In Brazilië besloot Mercedes de motor van Lewis Hamilton te vervangen. De nieuwe krachtbron bleek een ware raket. Hamilton vrat de concurrentie op en won de race op spectaculaire wijze. De concurrentie vreesde dat dit in Qatar weer het geval zou zijn maar de Brit reed hier met een oudere motor.

Al snel volgde de aankondiging van Mercedes dat de 'raket weer gaat terugkeren in de laatste twee races. Topengineer Andrew Shovlin legt op het YouTube-kanaal van het team: "Van de overgebleven circuits had Qatar de minste rechte stukken, je rijdt er minder vol gas en je moet er veel bochten maken."

Tactiek

Dat betekent dus dat de raket-motor in Qatar het minst tot zijn recht komt. Hierdoor was de keuze snel gemaakt en kreeg Hamilton een oudere krachtbron uit zijn pool. Shovlin geeft toe dat het tactiek is: "We proberen de gemaakte kilometers van de motoren in de pool te balanceren. We proberen er voor te zorgen dat als we de minst krachtige motor gebruiken, we er dan minder last van hebben."

Borst nat maken

Dit is eigenlijk een indirecte waarschuwing in de richting van Red Bull. De formatie van Max Verstappen weet nu namelijk dat ze hun borst nat kunnen maken tijdens de laatste twee races. Shovlin is duidelijk: 'Dat betekent ook dat we op de laatste twee circuits de groots mogelijke hoeveelheid power hebben."