Horner hamert op coronaregels: "Moeten niet nalatig worden met protocollen"

Vorig jaar was de Formule 1 één van de eerste mondiale sporten die tijdens de pandemie weer van start ging. Dat de sport kon doorgaan had vooral te maken met de enorm strakke en strenge protocollen waar de teams en overige werknemers zich aan moesten houden.

Mondkapjes en afstand houden werden al snel ingeburgerd in de paddock. Publiek was bijna een jaar lang afwezig en ook de rich & famous mochten lange tijd de grid niet op. Maar dit seizoen begint alles steeds losser te worden en draagt lang niet iedereen een mondkapje meer. Toch is dit alles nodig om de coureurs te beschermen tegen een corona-besmetting.

Red Bull-teambaas Christian Horner maakt zich zorgen. Een positieve test van zijn ster Max Verstappen zou killing zijn voor de titelstrijd. Horner spreekt zich uit bij Motorsport.com: "In Europa stijgen de cijfers. We moeten niet nalatig worden met onze protocollen. Het is fantastisch dat er weer fans zijn, in Austin voelde alles weer als vanouds. Maar we moeten als team heel strikt de regels volgen en dat doen we ook."