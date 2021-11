Shovlin klaagt over kerbs Qatar: "Het is nogal bizar"

De Grand Prix van Qatar werd afgelopen weekend ontsierd door veel lekke banden en auto's die zware schade opliepen toen ze even naast de baan belandden. Als schuldige voor deze problemen wees men al snel naar de kerbstones op het Losail International Circuit.

Bij het team van Mercedes denken ze wel te weten waar het aan ligt. Topengineer Andrew Shovlin legt het uit aan Motorsport.com: "Het is best vreemd. Het probleem is dat de kerbs heel erg vlak zijn, hierdoor kunnen de coureurs er vol overheen rijden. Als men dat doet dan zit de voorvleugel vrij dicht bij de grond en raakt hij deze soms even. De banden krijgen ook een enorme klap."

Shovlin had dan ook liever gezien dat er andere kerbs aanwezig waren: "Het is nogal bizar. Als de kerbs agressiever waren geweest, dan was het waarschijnlijk makkelijker voor de auto's en de banden. Maar het feit was dat je er vol overheen kon. Dat was ook het snelste dus dan moet je dat ook doen. Daar ligt het risico."