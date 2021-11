Masi verklaart het lange wachten op beslissingen: "In Brazilië was Mercedes 2,5 uur bezig"

Tijdens de afgelopen twee raceweekenden was er een belangrijke rol weggelegd voor de stewards. Ze moesten enkele belangrijke straffen uitdelen alleen duurde het elke keer zeer lang voordat er een besluit naar buiten kwam. Dit leidde tot veel ergernis bij fans en volgers van de sport.

Race Director Michael Masi begrijpt de kritieken. Hij vindt het dan ook nodig om met een verklaring te komen. Tegenover Motorsportweek spreekt hij zich uit: "De stewards schrijven hun beslissingen tot in de details uit. Dat neemt tijd in beslag om het op te stellen, te herschrijven et cetera. We kunnen beslissingen nemen maar dat is nog maar het eerste deel."

De 'verdachte' krijgt immers ook nog de kans om zich te verdedigen bij de stewards. Masi legt het uit: "Het andere deel is namelijk dat de teams de kans krijgen om hun zaak te presteren. Vorige week in Brazilië duurde dat heel lang verdeeld over twee dagen. Mercedes was toen ongeveer 2,5 uur bezig bij de stewards."