Ralf Schumacher vreest voor Verstappen: "Onder normale omstandigheden maakt hij geen kans"

De strijd om het wereldkampioenschap nadert langzamerhand zijn einde. Met nog twee races op de kalender is het duel tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton onverminderd spannend. De Brit heeft momenteel acht puntjes minder dan Verstappen en alles is dus nog mogelijk.

Verstappen was maandenlang de te kloppen man. Maar de laatste twee races werden gewonnen door Hamilton. Mercedes lijkt de zaakjes weer eens op orde te hebben. Het is voor de Nederlandse Red Bull-coureur dan ook van belang dat hij Hamilton kan verslaan in Saoedi-Arabië en Abu Dhabi.

Geen kans

Oud-coureur en analist Ralf Schumacher heeft er een hard hoofd in. Tegenover Motorsport.com spreekt hij zich uit: "Mercedes heeft momenteel een stabieler pakket. Max geeft alles en laat zien hoe goed hij is maar onder normale omstandigheden maakt hij geen kans."

Valsspelen

Aan die snelheid van Mercedes wordt wel vaak getwijfeld. Volgens Red Bull Racing zou de concurrent niet alles op legale wijze uitvoeren. Schumacher ziet het iets anders: "We zagen in Qatar weer dat Mercedes snel genoeg is. Ze hoeven niet vals te spelen. Dus ik denk niet dat het team opzettelijk de regels overtreedt."