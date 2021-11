Tsunoda zoekt naar antwoorden: "Hadden het hele weekend goede pace"

Yuki Tsunoda leek zich in Qatar op te kunnen maken voor een goed resultaat. De Japanse AlphaTauri-coureur startte in de top tien maar kende ,net als zijn teammaat Pierre Gasly, een rampzalige race. De debutant kwam slechts als dertiende over de finish en zag concurrent Alpine dik scoren.

Na afloop van de race baalde de Japanner flink. Hij verscheen zondag voor de media afdeling van de Formule 1: "Dat was echt een bijzonder zware race. Ik had veel moeite op de softs, vooral in de eerst stint. We hadden dat niet echt verwacht, we hadden het hele weekend goede pace."

Maar in de race leek de pace van AlphaTauri en Tsunoda verdwenen als sneeuw voor de zon. De Japanner zoekt naar antwoorden: "We moeten naar de data kijken en uitvogelen wat er aan de hand was. Het is echt heel jammer aangezien Alpine echt een hele goede race had. We hebben een sterke comeback nodig voor de laatste twee races."