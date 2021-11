Norris woest op Pirelli: "Ze moeten gewoon betere banden maken!"

In Qatar hadden veel coureurs problemen met hun banden. Valtteri Bottas, George Russell en Nicholas Latifi kregen alle drie te maken met een lekke band waardoor alle drie de coureurs hun race in rook zagen opgaan. De ploffende Pirelli's zorgden voor veel frustraties bij de andere coureurs.

Ook McLaren-coureur Lando Norris zag de banden bij de concurrentie uit elkaar spatten. De jonge Brit is kwaad. Hij deelt zijn woede met Motorsport.com: "Je verwacht niet dat je banden het begeven. Al helemaal niet wanneer je rondrijdt op de harde compound."

Norris is van mening dat Pirelli de coureurs in gevaar brengt. Hij ventileert zijn visie: "Als er een muur had gestaan was het veel gevaarlijker. Ze moeten gewoon betere banden maken. Het is gevaarlijk voor ons als coureurs. We riskeren ons leven elke keer maar als we niet gewoon onze auto over de baan kunnen sturen, wat kunnen we dan doen?"