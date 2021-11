Masi verklaart steward-bezoek Horner: "Dit soort kritiek wordt niet geaccepteerd"

Red Bull Racing kende gisteren een frustrerende middag in Qatar. Max Verstappen kreeg vlak voor de start een gridstraf voor de kiezen. De Nederlander had gele vlaggen genegeerd in de kwalificatie. Zijn teambaas Christian Horner was woest en sprak zich negatief uit over de desbetreffende marshalls.

Dit was dan weer tegen het zere been van Race Director Michael Masi, de Australiër stuurde Horner naar de stewards waar hij een officiële waarschuwing kreeg. Na afloop bood de Red Bull-man uitgebreid zijn excuses aan en leek de kous af.

Vrijwilligers

Masi kwam echter ook nog met een uitleg. Tegenover The Race sprak hij zich uit: "Ik denk dat je geen enkel persoon moet aanvallen. We hebben duizenden vrijwillige marshalls over de hele wereld. Ze geven een enorme hoeveelheid van hun tijd. Zonder hen kan deze sport ,die veel mensen dichtbij het hart ligt, niet plaatsvinden."

Verdedigen

De Race Director maakt nog maar eens heel duidelijk dat men niet aan zijn manschappen moet komen. Hij is fel: "Ik zal elke vrijwillige official en elke official op elk circuit op de wereld verdedigen. Dit soort kritiek wordt gewoon niet geaccepteerd."