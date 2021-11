Ocon schiet teammaat Alonso te hulp: "Iets wat ik teruggeef na Boedapest"

De Grand Prix van Qatar verliep zeer succesvol voor het team van Alpine. De Franse renstal zag dat Fernando Alonso het podium mocht beklimmen en Esteban Ocon liet zich ook weer zien met een prima vijfde plaats. De Fransman liet zijn tanden zien in een duel met Sergio Perez en dat was de wens van Alonso.

De Spanjaard deed iets soortgelijks voor Ocon in Hongarije en de Fransman vond het dan ook fair om in Qatar hetzelfde te doen. Bij Sky Sports geeft hij tekst en uitleg: “Het is voor mij iets wat ik terug geef na Boedapest. Het rechte stuk is langer dan in Boedapest dus het was lastig om te verdedigen tegenover een Red Bull op versere banden.”

Ocon geniet dan ook van het samenwerken met ervaren rot Alonso. Hij is vol complimenten: “Het werken met een tweevoudig wereldkampioen is fantastisch. Hij is slim en denkt outside the box met strategieën. Zoals hij had gezegd is het ‘El Plan’ om hogerop te komen.”