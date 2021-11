Verstappen en Hamilton zijn het niet eens over FIA-regels

Lewis Hamilton is het niet eens met Max Verstappen dat er door de FIA ​​duidelijkheid is gegeven over de regels hoe er met elkaar om gegaan moet worden tijdens een gevecht op de baan. Er was grote verbazing in de Britse pers toen de stewards ervoor kozen om Verstappens verdediging van zijn voorsprong tegen Hamilton in Brazilië, waar beide coureurs van de baan gingen, niet te onderzoeken.

Hamilton ging langs de buitenkant van Verstappen naar bocht 4 en ging eerder de bocht in dan zijn rivaal, maar Verstappen wist laat te remmen, waardoor beide van de baan werden gedwongen. Aanvankelijk noemden beide coureurs het hard racen, maar na het terugkijken van de beelden zei Hamilton dat zijn blik op de kwestie was veranderd.

Lange meeting

Wat de teams en coureurs wilden, was duidelijkheid van de FIA ​​over wat acceptabel was op het circuit, en ze probeerden dat te geven tijdens de rijdersbriefing op vrijdag tijdens de Grand Prix van Qatar.

Verstappen vond dat dat doel bereikt was. "Iedereen is anders en iedereen heeft zijn eigen manier van racen, verdedigen en inhalen. Het is erg moeilijk voor de FIA ​​om iedereen op dezelfde lijn te krijgen. Natuurlijk beslissen zij, maar elke coureur heeft een andere mening. Op vrijdag ging het allemaal om het delen van meningen en daarna legde de FIA ​​hun denkprocessen uit. Het was een erg lange briefing, maar het was uiteindelijk vrij duidelijk."

Max vroeg niets

Hamilton was het echter volledig oneens met de Red Bull Racing-coureur: "Nee, het is niet duidelijk. Elke coureur vroeg naar duidelijkheid, behalve Max… maar het was niet erg duidelijk. Het is nog steeds niet duidelijk wat de grenzen van de baan zijn. Het is duidelijk niet meer de witte lijn bij het inhalen."

"We vragen gewoon om consistentie, dus als het hetzelfde is als de laatste race en dat is voor ons allemaal hetzelfde in die scenario's, dan is het prima."