Horner trekt boetekleed aan na stewardbezoek: "Wil graag zeggen dat de marshalls het geweldig doen"

Na afloop van de Grand Prix van Qatar kwam het nieuws naar buiten dat Red Bull-teambaas Christian Horner zich moest melden bij de stewards. De Brit zou iets hebben gezegd wat als een belediging kon worden gezien richting de FIA. Het bleek om een opmerking van Horner over de marshalls te gaan na de straf van Max Verstappen.

Horner heeft spijt van zijn uitspraken. De Brit bedoelde het niet zo en betuigde zijn berouw bij Sky Sports: "Ik heb in een eerder interview met jullie wat opmerkingen gemaakt over de marshalls. Ik wil graag zeggen dat de marshalls het geweldig doen. Ze zijn allemaal vrijwilligers en doen het werk fantastisch."

De Red Bull-teambaas benadrukt dat zijn tirade van eerder op de dag over iets compleet anders ging. "Mijn frustratie was niet gericht naar hen. Het draaide om de omstandigheden. De ene coureur reed zonder gele vlag, de andere met een enkel en de volgende met een dubbele gele vlag. Het draaide om de inconsistentie, daar moeten we wat van leren."