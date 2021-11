Wolff zag Hamilton vliegen: "Goed nieuws voor Saoedi-Arabië en Abu Dhabi"

Lewis Hamilton bezorgde Mercedes in Qatar een tweede overwinning op rij. De Britse coureur reed op simpele wijze naar de overwinning maar zag ook dat zijn teamgenoot Valtteri Bottas uitviel. Desondanks was men bij Mercedes zeer tevreden met met de overwinning in de woestijn.

Teambaas Toto Wolff verscheen vlot na de race voor de microfoons van de internationale media. Bij het Britse Sky Sports sprak hij zich uit over de winst en de uitvalbeurt: "Het is grappig. Het is bitterzoet want allebei de kampioenschappen zijn zo belangrijk. Lewis was weer fantastisch en won de race. Het goede nieuws is dat de auto er er snel uitziet. Hij controleerde de race en dat is goed nieuws voor Saoedi-Arabië en Abu Dhabi."

De lekke band en uitvalbeurt van Bottas waren een smetje op de verder puike race van het team. Wolff weet niet hoe dit kon gebeuren: "De lekke band kwam uit het niets en we hebben het proberen te begrijpen na afloop. Geen signaal ofzo, een kleine vibratie was genoeg. Jammer genoeg voor hem was hij de eerste met een lekke band."