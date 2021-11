Budget van Ferrari krimpt flink in door verlies van 125 miljoen sponsorgeld

De jarenlange samenwerking en sponsoring van tabaksfabrikant Philip Morris (Marlboro) en Ferrari lijkt na dit seizoen te eindigen. La Gazzetta dello Sport beweert dat het legendarische Italiaanse team, wiens relatie met het sigarettenmerk Marlboro teruggaat tot 1973, op zoek is naar een nieuwe titelsponsor voor 2022 en de jaren daarna.

Het partnerschap verkeert al enkele jaren in 'zwaar weer', waarbij zelfs de 'Mission Winnow'-branding als te controversieel wordt beschouwd om bij veel Grands Prix op de wagens te hebben. Er wordt aangenomen dat Ferrari en Philip Morris misschien blijven samenwerken, maar niet met de enorme titelsponsorovereenkomst die de tabaksgigant zo'n 125 miljoen euro per jaar zou kosten.

"De overeenkomst die we hebben loopt af aan het einde van het jaar, maar we zijn in gesprek met Philip Morris", aldus Ferrari-teambaas Mattia Binotto. "De relatie is goed en we zullen zien hoe het de komende maanden verder gaat. Het is zeer waarschijnlijk dat ze bij ons blijven, maar misschien niet als titelsponsor."