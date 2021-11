'Red Bull komt met nieuwe achtervleugel in Saoedi-Arabië'

Gisteravond zou de FIA naar de achtervleugels van Mercedes hebben gekeken. Volgens Red Bull-teambaas Christian Horner gebruikt de FIA hiervoor een nieuwe methode met een krachtigere test dan voorheen en wordt de druk langzaam opgevoerd om te kijken of het onderste deel van de achtervleugel daadwerkelijk flexibel is.

Het is te hopen dat de uitslag van die test, en een eventueel verbod, snel bekend zal worden en niet lang op zich laat wachten.

Goed of fout?

Er is een grote kans dat als de FIA de vleugel legaal en dus binnen de regels verklaard, Red Bull Racing vanaf volgend weekend ook eenzelfde soort type achtervleugel zal introduceren. Dat is althans de theorie van F1 commentator Olav Mol.

De Ziggo Sport-commentator: "Red Bull kan niet verliezen in deze zaak. Er zijn namelijk twee opties; De FIA gaat die achtervleugel van Mercedes controleren, en zegt hij is fout, dan moet die eraf. Dat is in het voordeel van Red Bull. Als ze zeggen het is prima zo, dan heb ik nieuws voor je. Dan zit in Saoedi-Arabië er ook op bij Red Bull Racing."

Problemen met DRS

De Red Bull van Max Verstappen heeft het hele weekend al problemen gehad met zijn DRS. Het team van monteurs werkt al het hele weekend aan de achtervleugel, maar het probleem lijkt nog niet helemaal opgelost. Teambaas Christian Horner: "We hebben wat problemen met de activator gehad. Zodra de vleugel begint te klapperen, stopt het niet. Dat kost ons tijd omdat het het gat tussen de vleugels verkleint. Hopelijk krijgen we het op tijd onder controle."

Olav Mol denkt dat het probleem echter niet zo groot is als men doet vermoeden: "Als je in de pitbox bij Red Bull kijkt staan ze allemaal te lachen. Ze staan om die achtervleugel heen. Ik denk dat het is om Mercedes te narren, alsof het lijkt alsof er een megaprobleem met die achtervleugel is."