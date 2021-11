Grappende Norris verrast zichzelf: "Ik ben niet de snelste, dat is jammer!"

McLaren deelde in de kwalificatie in Qatar een klein steekje uit in de richting van concurrent Ferrari. Beide teams verloren één auto in Q2 maar zagen hun andere coureurs excelleren. Lando Norris liet weer eens zien een prima coureur te zijn en kwalificeerde zich als zesde.

De goedlachse Brit verkeerde na afloop dan ook in opperbeste stemming. Hij verscheen bij zijn landgenoten van Sky Sports: "Ik ben heel erg tevreden! Maar ik ben niet de snelste dus dat is jammer!" De lach is dus terug bij Norris die snel weer verder ging met zijn analyse.

Hij deed het beter dan hij had durven dromen: "We hadden de zesde plaats niet verwacht. We dachten dat we verder naar achteren zouden staan. Ik ben blij want mijn ronde was uiteindelijk heel goed. We hadden hiervoor onze langste debrief ooit waar we alles probeerden te begrijpen en uit te werken."