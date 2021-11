Nieuwe gridstraf voor Verstappen vanwege niet liften bij gele vlag?

Max Verstappen verzekerde zich vanmiddag van de tweede plaats voor de Grand Prix van Qatar achter Lewis Hamilton, die pole position wist te pakken. De Nederlander start wel vanaf de eerste rij maar vanaf het vuile gedeelte van de startgrid, mede omdat er geen support-klasses rijden dit weekend.

De vraag is echter of Verstappen nog bij de stewards moet komen voor tekst en uitleg, en of daar nog een mogelijke gridstraf kan gaan volgen. Pierre Gasly had een klapband in de laatste sector waardoor er een gele vlag heeft gehangen, en Verstappen ging volgens de onboard-beelden niet van zijn gas.

Bekijk hieronder de beelden. Vooralsnog is de Red Bull-coureur nog niet opgeroepen bij de FIA-stewards.