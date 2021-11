Wolff in de wolken met kwalificatie-resultaat: 'Versie waarvoor we zouden hebben gekozen"

Mercedes liet in Qatar weer eens zien hoe snel ze wel niet kunnen zijn. Lewis Hamilton pakte de pole position en Valtteri Bottas liet zich ook keurig zien en pakte de derde plaats. De resultaten zorgden voor tevreden gezichten bij het Duitse team.

Tevreden teambaas Toto Wolff verscheen direct na de kwalificatie voor de microfoons van de internationale pers. Bij Sky Sports sprak hij zich uit: "Wat het geheim is? Ik denk dat we goed werk hebben geleverd in de loop van het weekend. Valtteri was gisteren gelukkiger met de auto maar vandaag lukte het niet voor hem. Het was het tegenovergestelde voor Lewis. Hij was gisteren niet tevreden maar had een geweldige auto in de kwalificatie."

De startposities stemmen Wolff in ieder geval zeer tevreden. Hij legt eventjes uit waarom: "Het is de versie waarvoor we zouden hebben gekozen omdat we starten op de schone lijn. We zullen daar wel goed mee zijn. Als Max een goede start heeft of de leiding pakt dan wordt het lastig."