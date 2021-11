Button denkt dat Red Bull bluft met bewijs tegen achtervleugel Mercedes

Red Bull dreigt met een protest tegen de achtervleugel van Mercedes en spoort de FIA aan om het onderdeel onder de loep te nemen. Jenson Button, wereldkampioen Formule 1 in 2009, denkt dat de Oostenrijkers geen flauw benul hebben wat hun rivalen hebben bedacht.

''Ik denk niet dat Red Bull weet wat Mercedes aan het doen'', zei de voormalig F1-coureur tegen Sky F1. "Ik denk dat het heel slim is wat Mercedes doet, omdat ze veel snelheid op de rechte lijn hebben opgepikt, en dat krijg je niet met pk's - tenzij het 50 pk is.''

De Brit vervolgt: "Dus het is heel slim. Red Bull is normaal gesproken erg goed in het begrijpen van flexi-delen van de auto, vooral aan de voorkant van de vloer, herinner ik me, van toen ik tegen de Red Bulls aan het racen was.''