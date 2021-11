Wedstrijdleiding stelt minimale ronde tijd in voor coureurs in outlap Qatar

Gisteren hadden weer veel coureurs last van verkeer op het Losail International Circuit. De wedstrijdleiding heeft dat vanzelfsprekend ook weer opgemerkt en is niet stil blijven zitten. De hoge heren van de sport hebben actie ondernomen en hebben een regel ingesteld voor de kwalificatie.

Race Director Michael Masi heeft namelijk besloten dat coureurs in hun outlaps in de kwalificatie zich aan een minimale rondetijd moeten houden. De coureurs moeten namelijk minimaal een rondje van 1:33:00 rijden op Losail. Dit om te voorkomen dat ze andere coureurs hinderen.

In de trainingen zagen we meerdere voorvallen van coureurs die last hadden van treuzelende collega's. Mercedes-coureurs Valtteri Bottas en Lewis Hamilton kwamen bijna met elkaar in aanraking en Sebastian Vettel hekelde de langzaam rijdende Sergio Perez. Perez had op zijn beurt ook last van verkeer.