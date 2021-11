Mazepin mist tweede vrije training in Qatar

De Formule 1 rijdt dit weekend op een nieuwe locatie voor de sport: het Losail International Circuit. Veel coureurs maakten tijdens de eerste vrije training uitstapjes buiten het stoffig asfalt in Qatar. Ook Nikita Mazepin maakte kennis met de kerbs en dat heeft onprettige gevolgen voor de Rus.

Due to a chassis change being required, Nikita Mazepin will not participate in #FP2#HaasF1 #QatarGP pic.twitter.com/in8BK1pnBM