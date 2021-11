Alfa Romeo komt met bijzondere verklaring: "Gebrek aan ervaring waarom we niet voor Pourchaire kozen"

Frederic Vasseur zegt dat de Formule 1 wreed zou zijn voor Theo Pourchaire gezien zijn gebrek aan ervaring, vandaar dat Alfa Romeo hem niet promootte tot racecoureur. Het in Zwitserland gevestigde team was het laatste team op de grid om hun coureursduo voor 2022 te bevestigen.

Hoewel relatief vroeg werd aangekondigd dat Valtteri Bottas Kimi Raikkonen zou vervangen, bleef het lange tijd onduidelijk wie teamgenoot van de Fin zou worden met Pourchaire, Guanyu Zhou, Antonio Giovinazzi, Oscar Piastri, Colton Herta en Nyck de Vries als kanshebbers.

Zhou werd uiteindelijk gekozen ondanks het feit dat hij van Alpine's opleidingsprogramma komt, terwijl Pourchaire deel uitmaakt van hun eigen opleidingsprogramma.

Te groot risico

Vasseur zegt dat dat komt omdat Pourchaire geen ervaring heeft, omdat hij slechts één volledig seizoen in de Formule 2 heeft gereden, en hem de stoel geven was daarom een ​​te groot risico voor zowel de coureur als het team.

"Hij reed een fantastisch seizoen in de Formule 2, maar hij is pas 18 jaar oud. Hij is heel snel opgeklommen van de Formule 4 naar de Formule 3 en de Formule 2”, aldus de teambaas, geciteerd door Auto Motor und Sport. "We waren al verrast door zijn Formule 3-resultaten. Daarna kreeg hij de Formule 2 extreem snel onder de knie en won hij Monaco en lag hij altijd voor in de kwalificatie."

"Vanuit mijn oogpunt is hij indrukwekkend, maar ik wil hem niet te veel onder druk zetten. Het zou te riskant zijn om hem meteen in de Formule 1 te brengen. Je hebt daar maar één kogel in de loop. Als het eerste seizoen misgaat, kan ook de carrière voorbij zijn. Theo moet nog ervaring opdoen om de laatste stap te kunnen zetten. Hij zou volgend jaar het kampioenschap moeten winnen, dan kunnen we daarna kijken welke kant het opgaat. Hij blijft op onze radar en bij ons in het team."

Ervaring Zhou

Hoewel Zhou zelf een F1-debutant zal zijn, is hij enigszins een ervaren coureur met zijn 22 jaar en drie volledige seizoenen in de Formule 2. Toch is de verklaring van Vasseur opmerkelijk, gezien ook Zhou niet altijd bijzondere resultaten heeft gereden en hij net zo'n gebrek aan ervaring heeft met F1-auto's als Pourchaire.