Relatie tussen Hamilton en Alonso is flink bekoeld

Fernando Alonso zegt dat zijn relatie met Lewis Hamilton op dit moment een stuk meer bekoeld is dan in de jaren nadat ze teamgenoten waren bij McLaren. Het duo reed in 2007 samen bij McLaren als teamgenoten, toen Hamilton als debutant in de Formule 1 kwam, terwijl Alonso de jaren ervoor tweemaal wereldkampioen was geworden met Renault.

Het klikte niet en de 22-jarige Hamilton bewees in de loop van dat seizoen zijn meer ervaren teamgenoot de baas te zijn, letterlijk in die zin dat ze allebei één punt achter Kimi Raikkonen eindigden die de wereldtitel van Alonso overnam.

Levensstijl Hamilton de oorzaak

Dit jaar, waarin hij na twee seizoenen afwezigheid terugkeerde naar de sport, heeft de 40-jarige Spanjaard eerder verwezen naar de manier waarop McLaren omging met hoe alles zich ontvouwde, door te zeggen dat het team de situatie niet aankon en niemand de leiding nam binnen het team. Volgens Alonso kwam er een snelle opleving tussen hem en Hamilton nadat hij was vertrokken voor een terugkeer naar Renault, maar zijn ze nu "respectvol" in plaats van bijzonder vriendelijk - met de levensstijl van de Brit genoemd als reden daarvoor.

"We hebben gesproken in 2008, 2010 en 2011 en in die jaren waren we hechter dan ooit omdat we begrepen dat we in 2007 niet erg goed werden begeleid door de leiding van McLaren", zei de Alpine-coureur tijdens een interview met het persbureau PA. "We waren toen allebei erg jong en erg competitief en we hadden een soort van begeleiding nodig en die kregen we niet. Het was een makkelijke conclusie van het seizoen 2007 en we respecteerden elkaar veel en begrepen elkaar ook goed."

“Nu hebben we een respectvolle relatie, maar die is wel flink bekoeld door de jaren heen. We hebben verschillende meningen over verschillende dingen. Lewis heeft een andere levensstijl dan velen van ons en dat scheidt ons.”