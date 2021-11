Mercedes: "Onze achtervleugel eerder getest met drie keer zoveel kracht als FIA-test"

Mercedes zegt dat ze eerder dezelfde tests op hun achtervleugel hebben uitgevoerd als de FIA ​​in Brazilië, maar met drie keer zoveel kracht - en die was geslaagd. Lewis Hamilton leek zichzelf de perfecte start van zijn raceweekend te hebben gegeven door de kwalificatie op vrijdag op Interlagos te domineren, maar het bleek de start van een drama in dat weekend.

Nadat Q3 was afgelopen, verklaarde de FIA ​​dat de achtervleugel van Hamilton niet volgens de reglementen was en stelde vast dat de DRS-klep de maximaal toegestane opening had overschreden. De volgende dag werd Hamilton uitgesloten van het kwalificatieklassement, hoewel de stewards wel oordeelden dat het probleem het gevolg was van iets dat fout was gegaan in plaats van een daad van wanpraktijken van de zevenvoudig dubbelkampioen.

Uitleg Mercedes

Tijdens de debriefing van de Grand Prix van Sao Paulo van Mercedes, onthulde hun technisch directeur Mike Elliott dat de achtervleugel de eigen tests van het team had doorstaan ​​vóór de FIA-test, met drie keer zoveel kracht die op de elementen in kwestie werd uitgeoefend.

Gevraagd om uit te leggen wat er precies was gebeurd met de achtervleugel van Hamilton, zei Elliott: "Het simpele antwoord is dat we niet geslaagd zijn voor een test die we moesten halen. Het ligt eigenlijk wat genuanceerder dan dat. Binnen de reglementen zijn er twee dingen – er zijn de technische reglementen, dat zijn de regels die we moeten passeren, en dan zijn er dingen die technische richtlijnen zijn en die worden uitgevaardigd door de FIA ​​en in het algemeen uitleg over hoe ze die voorschriften zullen controleren."

“In dit geval heb je het hoofdvlak van de achtervleugel en heb je een flap. En er is een regel die stelt dat er een minimale opening is tussen die vleugels en een maximale opening wanneer de DRS opent, en die maximale opening is 85 mm. Dat staat in dat reglement en is iets wat we ook daadwerkelijk hebben aangehouden. De vleugel was niet meer dan 85 mm, of de flap was niet meer dan 85 mm verwijderd van de achterrand. De realiteit was dat we de technische richtlijn niet hebben gehaald."

“Dus wat is het verschil? Binnen de technische richtlijnen specificeren ze hoe die meting zal worden uitgevoerd en wat ze zeggen is dat we een test moeten doorstaan ​​waarbij ze een cilinder met een diameter van 85 mm in die opening duwen en ze moeten die er met een minimale kracht doorheen kunnen duwen van 10 newton. En de realiteit is dat, terwijl we dat over het grootste deel van de overspanning hebben doorstaan, er een kleine plaats was waar we die test niet hebben doorstaan."

"Om dat even in perspectief te plaatsen, we proberen er natuurlijk voor te zorgen dat onze auto's te allen tijde legaal zijn. We willen dit soort straffen niet krijgen, dus wat we doen is die vleugels testen in T&D (test en ontwikkeling) en in die tests doen we precies dezelfde tests als de FIA, maar met een veel hogere kracht, 30 newton, en daarin zijn we geslaagd. We testen die vleugels ook op het circuit, dus op een woensdag- of donderdagochtend doorlopen we al die testreeksen en opnieuw is die vleugel geslaagd. We weten ook dat die vleugel bij eerdere races wel is goedgekeurd."