Moet Verstappen vrezen voor straf? FIA roept hem om zich te melden in Qatar

De verdedigingsactie van Max Verstappen ten opzichte van Lewis Hamilton tijdens de Grand Prix van Brazilië blijft mogelijk toch niet zonder gevolgen. De Red Bull-coureur moet zich alsnog melden bij de stewards, dit keer in Qatar waar komend weekend geracet wordt.

Zijn team Red Bull Racing zal zich ook moeten melden om tekst en uitleg te geven, en zo is er nog geen einde gekomen aan de Grand Prix van Brazilië waardoor de vete tussen de twee topteams nog altijd voort dendert. Ook Mercedes moet zich melden en krijgt de kans om hun 'right to review' te onderbouwen met tekst en uitleg waarom het team van Toto Wolff vindt dat Verstappen oneerlijk handelde.

Dirty Games

Mercedes-teambaas Wolff had eerder deze maand al aangegeven dat hij alles uit de kast zal trekken om de strijd in het kampioenschap te winnen, en niet zal schromen alle acties van Verstappen en Red Bull richting de FIA-stewards te brengen.

Iedere kans om Verstappen een straf te laten geven zal hij aanpakken, zo stelde hij - omdat het eenmaal nodig is.

Om 15:00 uur Nederlandse tijd moeten vertegenwoordigers zich melden bij de lokale stewards en begint het spelletje touwtrekken tussen Red Bull en Mercedes.