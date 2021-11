Vuurwerk verwacht: Horner en Wolff samen bij persconferentie

Sinds afgelopen weekend staan Red Bull Racing en Mercedes op zeer gespannen voet. Mercedes zag dat hun kopman Lewis Hamilton werd geschrapt uit de kwalificatie na een illegaal verklaarde achtervleugel. Volgens de Duitse renstal lag de schuld hiervan bij Red Bull Racing.

Mercedes-teambaas Toto Wolff liet afgelopen weekend duidelijk zijn frustratie blijken. Red Bull is op zijn beurt weer bezig met uitzoeken of enkele onderdelen en snufjes van Mercedes wel aan de regels voldoen. Daarnaast gooien Wolff en zijn Red Bull-collega Christian Horner regelmatig met modder naar elkaar in de media.

Vrijdag kan de wereld in ieder geval weer vuurwerk verwachten. Men heeft namelijk besloten om de beide heren naast elkaar te zetten bij de gebruikelijke teambazen persconferentie op de vrijdag. Beide heren zijn niet bepaald op hun mondje gevallen dus men ken venijnige uitspraken over en weer verwachten. Alfa Romeo-teambaas Vasseur en Franz Tost van AlphaTauri mogen ook aanschuiven.