Domenicali blij met komst Zhou: "Hij zal onze Chinese fans entertainen"

Vandaag werd duidelijk dat Guanyu Zhou volgend jaar zijn debuut gaat maken in de Formule 1 bij het team van Alfa Romeo. Zhou wordt de eerste Chinese Formule 1-coureur uit de geschiedenis van de sport. Bij zijn aankomende team zijn ze in hun nopjes met hun nieuwe coureur maar ook de sport zelf is tevreden.

Formule 1-CEO Stefano Domenicali is heel blij met het nieuws. De Italiaan spreekt zich uit op de website van de sport: "Het nieuws is fantastisch voor de sport en de miljoenen gepassioneerde Chinese fans die nu een thuisrijder hebben waar ze het hele jaar voor kunnen juichen. De piramide in de Formule 2 werkt en promoot jonge coureurs naar het toppunt van de autosport."

Domenicali is ook te spreken over het kunnen van Zhou. Hij zit vol complimenten: "Zhou is een ongelofelijk talent. Hij is een fantastische toevoeging aan het geweldige startveld dat we al hebben voor volgend jaar. Hij zal al onze Chinese fans entertainen in 2022."